El FMI será ineludible en la campaña electoral

Ante esta historia repetida hasta la náusea, solo los que prefieren victimizarse o imaginan que es posible subsistir fuera del capitalismo pueden desechar la imperiosa agenda de reformas necesarias para modernizar la Argentina. Si nos libera, sigamos detestando al Fondo, pero hagámoslo con lucidez, aceptando que su presencia es el recordatorio ingrato de las tareas pendientes. Y de nuestra incapacidad para afrontarlas sin tutelas. El FMI no es el problema, es la sal en la herida. El país está estancado, no posee moneda ni fuentes genuinas de financiamiento. Hasta que demuestre voluntad de recuperarlas -empleando rigor, perseverancia y consenso político- no podrá participar con plenitud en el comercio y las finanzas internacionales. Y menos aún plantearse dos cuestiones decisivas: la educación y la innovación tecnológica, de las que depende hoy el futuro de las naciones.