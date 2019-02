De este modo, nuestra relación con el mundo es la misma que tenemos con una lavadora, de la que podemos hacer un uso ‘utilitario’ después de leer su prospecto de instrucciones. Pero, del mismo modo que una lavadora estropeada nos resulta un cachivache inservible, el mundo se nos antoja un tiovivo de banalidad y aturdimiento cuando nos falta la clave esencial para su interpretación, que sólo podremos hallar mediante su contemplación y estudio, como nos enseñaba Aristóteles. Para el cognitivismo, en cambio, el conocimiento es una mera capacidad para procesar informaciones y una ‘destreza’ para ejecutarlas. Inevitablemente. Así, la educación se convierte en una especie decuyo objetivo último no es otro sino moldear personas entrenadas en diversas ‘competencias’ técnicas y emocionales que faciliten su encaje en el mercado laboral. Y las escuelas (como las universidades) se transforman fatídicamente en centros de selección de personal donde ya no se alimenta el anhelo de saber, sino que se orienta a los alumnos hacia aquellas áreas de la economía que favorezcan su ‘empleabilidad’. Así, la transmisión cultural queda aparcada, o incluso vedada, para formar ‘emprendedores’ (este término es terriblemente cínico) flexibles y adaptables, siempre prestos a la movilidad geográfica, que no sepan nada de filosofía o latín pero en cambio sepan inglés, informática y ‘educación financiera’, que es lo que interesa al ‘mercado laboral’. De este modo,