«TODAVÍA TENEMOS MESES DUROS POR DELANTE»

Nacionales - El presidente Mauricio Macri recibió en su despacho de la Casa Rosada a los integrantes de la comisión ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina, encabezada por su titular, monseñor Oscar Ojea, junto a Mario Poli, Marcelo Colombo y Carlos Malfa. El Jefe de Estado estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y la ministra de Salud y Acción Social, Carolina Stanley.

La reunión estaba pautada desde hace más de una semana en el marco de los días previos a la Navidad. El mandatario mantuvo una reunión cordial que duró menos de una hora. La relación entre ambos sectores no pasa por un buen momento. Además de las críticas que envía el Papa Francisco desde Roma, se suman los cuestionamientos locales hacia la delicada situación de la Argentina.

A esos altos índices, se agregaron las recientes declaraciones del arzobispo de Corrientes, Andrés Stanovnik. “Mi función de pastor no me especializa en lecturas políticas, pero puedo manifestar lo que veo, de lo que soy testigo, de lo que escucho cuando conversamos con los sacerdotes que están en contacto con gente que está en la periferia de la ciudad y no está pasando bien. Es un momento económico difícil, muy difícil. La situación del país no es fácil y sobre todo para los que la padecen siempre. Yo tengo casi 70 años y vi sucesivas crisis. He visto que la que las paga, la que más padece, es la gente que siempre sufre, que le cuesta mucho poner el pan sobre la mesa y que tantas veces no alcanza”, dijo la máxima autoridad religiosa correntina al periódico local Corrientes Hoy.