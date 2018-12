DENUNCIAN A SENADOR NACIONAL POR ABUSO Y ACOSO

Es el radical de La Pampa, Juan Carlos Marino, quien fue acusado ante la Justicia por una empleada del Congreso.





Juan Carlos Marino

Nacionales - Una empleada del Congreso denunció por abuso y acoso al senador radical Juan Carlos Marino, causa que recayó en el Juzgado Federal N° 5, a cargo de Ariel Lijo, y en la que la investigación quedó a cargo del fiscal Federico Delgado.

La denunciante, Claudia Mabel Guebel, señaló en presentación judicial que "la primera vez que me presenté en el despacho de Marino, me hizo pasar a su oficina donde se encontraban varias asistentes que al notar mi presencia automáticamente salieron del despacho. Una vez que nos encontramos solos directamente me toco los pechos, y me preguntó cuándo íbamos a tomar un café, me dijo que aguardara su llamado que en cualquier momento nos veíamos".





El testimonio inicial de Guebel fue ante el fiscal Carlos Stornelli, que le dio curso al tema y así pasó al Juzgado de Lijo. Según denunció Guebel, "el senador Marino estipuló que mis funciones fueran desempañadas desde mi domicilio. Nunca tuve un trato de amistad ni de confianza, sí de respeto por su función", destacando que "ilusamente pensé que trabajar junto a él era el lugar indicado para mí".





La nueva denuncia de abuso, en este caso a nivel político, trascendió pocas horas después que el actor Juan Darthés replicara públicamente las acusaciones de la actriz Thelma Fardin.





"Al mes de empezar a trabajar, comencé a recibir mensajes de WhatsApp a mi celular que conservo actualmente. En esos mensajes me decía '¿Dónde estás?' '¿Dónde vivís?' 'Voy a estar por allá; me doy una vuelta' 'Preparate, que voy a tu casa'. Me enviaba videos alusivos al sexo", manifestó Guebl en su acusación al senador Marino.





"Marino luego de tocarme los pechos y decirme que esperara su llamado, me dijo también que me manejara con su jefe de Despacho, Pedro Fiorda, al que llamaban Cachi que esperara su llamado, me dijo que en cuando fuera al Senado me dijo que aguardara su llamado que en cualquier momento nos veíamos".





En la denuncia, Guebel explicó que durante su trabajo con Marino, le contaron de que estaban planeando "armarle una causa por pedofilia" al ex jugador de Boca Carlos Mac Allister, precandidato a gobernador de La Pampa, para desacreditarlo en el medio de la interna de Cambiemos.





"Al mes siguiente, concurrí al despacho del Senador, me atendió en esta oportunidad Pedro Fiorda, quien me hizo pasar a su oficina, en esta ocasión me dio conversación, me invitó a sentarme, me comentó que Marino tenía aspiraciones de ser Gobernador de la Provincia de La Pampa y me contó que tenía intenciones de hacer una operación política acusando de pedofilia al por entonces precandidato a Gobernador de La Pampa por Cambiemos (Mac Allister). Luego de eso, Fiorda me tomó de los dos brazos con fuerza, y me introdujo su lengua dentro de mi boca con violencia, yo intenté separarlo pero no lo logré. Luego me dijo 'te voy a llamar a ver cómo seguimos'".





"Los días siguientes a este episodio me llamó insistentemente a mi teléfono celular desde el suyo, para que nos veamos. Yo nunca atendí. Sentí asco y mucho miedo por lo que había sucedido. Al día siguiente, caí en cama con un fuerte cuadro de stress, fiebre alta, ganglios inflamados y dolor en todo el cuerpo. Todo ello se puede corroborar a través de OSDE puesto que llamé al servicio de emergencias de mi Obra Social por esta situación", aseguró Guebel.