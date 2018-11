La oscuridad en los espejos

Pido un café. Son las doce, pero ya aparecen los primeros turistas, que no acaban de entender que aquí comemos a partir de la una. Los locales de esta zona, que ya tienen bien aprendida la lección, saben que al turista hay que echarle de comer a partir de las once y de cenar a partir de las seis. El local es enorme y no puedo dejar de preguntarme cuánto habrá costado su reforma, cuánto el alquiler, cuál es el coste de un negocio así, y ¿es negocio? Mientras me abandono a estas cábalas, una voz, que me suena familiar, me llega desde la mesa de al lado.