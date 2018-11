Los relojes parados

Me refiero a lo que ahora llaman ‘sesgo de confirmación’ y que, según Wikipedia, es la tendencia a buscar y elegir la información que confirma nuestras propias creencias de modo que uno solo presta atención a los que son de su misma cuerda sin intentar averiguar qué opinan los que son de otro parecer, como no sea para denostarlos y trolearlos, las más de las veces, sin tomarse la molestia de reflexionar si lo que escriben puede tener interés. El fenómeno no es nuevo. Existe una pereza mental (cuando no un prejuicio) que hace que uno no mire más allá. «Si un libro piensa por mí –escribió en su momento Kant– y si un pastor o guía hace las veces de mi conciencia, me siento seguro, reconfortado en mis creencias y me evito así la latosa tarea de pensar por mí mismo». Y eso puede ser muy cómodo e incluso ventajoso, pero, según él, hace que uno se encierre en una espiral de autocomplacencia, cuando pensar es exactamente lo contrario.