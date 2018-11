Candidato tapado

Parte Lavagna del cine a la acción desde un lugar rezagado:, Macri lo hizo hace un mes, Cristina se acaba de consagrar en un miniestadio y el paquete de gobernadores peronistas, casi una docena, acelera su integración sin rumbo ni postulante definidos. Y con magra identidad diferencial: juran que no están contra Cristina, solo en contra de que ella sea candidata . O sea que, llegado el momento, les puede dar lo mismo un roto que un descosido, según canten las encuestas. Por otra parte, no todos piensan igual con relación a ella: es nítida la autonomía de, la ambigüedad deo la inquina que le reservasu ex favorito. Tampoco se alejan del Gobierno, caso contrario no adelantarían los comicios. Y en ese territorio, como si fuera una linterna, Lavagna se ilumina con dos argumentos: rara avis no contaminada por intrigas de la corrupción kirchnerista, más bien un denunciante de esa causa, y pasiva neutralidad con la viuda de Kirchner, sin odio ni amor manifiestos. A esa característica de teflón le agrega razones de edad: siempre fue elogiado como aspirante porque no suponían que se presentase, que el físico no le soportaría un trajín cotidiano de cuatro años tensos. Imaginación errónea de amateurs en el oficio político: la energía se multiplica en el poder, no disminuye. Andreotti dixit. Por lo tanto, el juicio de personajes comoquizás deba revisarse: ahora podrían competir por un mismo asiento.