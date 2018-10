Una sombra de incertidumbre se proyecta sobre Brasil

Nadie sabe con certeza cómo irán las elecciones brasileñas: quién ganará, quién irá al ballottage. Precisamente esta es la sombra que se proyecta sobre el futuro de Brasil: incertidumbre, imprevisibilidad y, por lo tanto, peligro. Pero hay otra sombra, si las encuestas son correctas: la polarización, inédita en estas dimensiones.

La corrupción y la recesión han marcado, después de una era de esplendor, el declive del largo ciclo de gobierno del PT; indignada, una parte de la población se ha volcado hacia Jair Bolsonaro, un personaje impresentable y peligroso. Provocativo y violento, sexista y autoritario; alguien que hace que Donald Trump parezca un párroco apacible. He ahí, sin embargo, que el surgimiento de Bolsonaro y la dedicación de los jueces lograron resucitar al PT, que hasta entonces había recibido palizas a cada elección local: Fernando Haddad, el delfín de Lula, se diría hoy destinado a disputarle la presidencia; más: a soplársela. La victimización es un arma política poderosa y afilada.

Ocurre así que los dos candidatos más votados podrían ser aquellos que más rechazo suscitan entre los que no los votan. Es fácil imaginar que su lidia no terminará con las elecciones. Apretado entre ellos, el Brasil moderado se asemeja a un guiso sin sabor: miríadas de candidatos descoloridos y resignados que no han movido un dedo, no han inventado nada para desviar el tren que los llevaba al matadero. Triste debacle y oportunidad perdida por una clase dirigente incapaz de dirigir nada. Es un búmeran rotundo para quienes, hace dos años, centraron todo en elde Dilma Rousseff.