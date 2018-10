Otra manera de ver las cosas

Cuando abracé el pensamiento lateral se convirtió en un modo de vida, que muchas veces me llevó a dar mil vueltas a cosas cuya solución estaba delante de mí. Pero una vez aceptas que las respuestas no son fáciles, que teoremas que habías aceptado como inamovibles no tienen el menor sentido y que, cuando te pierdes en vericuetos agotadores, lo mejor que puedes hacer es disfrutar y aprender del viaje, te relajas bastante. Han pasado muchos años desde que De Bono publicaba sus libros. Ha habido una revolución tecnológica cuyos límites todavía no podemos siquiera imaginar. Escuelas enteras de pensamiento han rebatido, repensado y modelado otras maneras de entender el mundo y sus contradicciones.