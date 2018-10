“NO VOLVAMOS AL PASADO, SEÑOR PRESIDENTE”

En una carta abierta, la diputada Elisa Carrió, insistió en

“La Coalición Cívica ARI, a través de sus órganos institucionales y partidarios, ratifica el pedido de juicio político al ministro de Justicia Garavano”, comienza una carta difundida este jueves por la legisladora en sus redes sociales.

La cofundadora de la alianza oficialista resaltó que “una de las condiciones del acuerdo que construyó Cambiemos fue el fin de la corrupción y la impunidad para siempre”.

“La República está sumamente herida por un sector del gobierno que por conveniencia política no desea verdad, justicia y condena. Esto no es negociable. Ni la República. Ni la impunidad. El Presidente lo sabe desde enero del 2015. No volvamos al pasado Sr. Presidente”, expresó contundente.

“Es la primera vez que lo haré. No me guía el enojo ni la 'calentura', sino la necesidad de que Cambiemos cambie o no cambiará la historia”, agregó y por último advirtió que “esto no es una amenaza, es una decisión colectiva e irrevocable”.