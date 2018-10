La peligrosa necesidad de pedirle a la política líderes redentores

Pero la pregunta no da respiro: ¿cómo pudimos ser tan estúpidos? Muchos italianos se lo preguntaron al caer el fascismo; aún más alemanes caído el nazismo; algunos rusos después del bolchevismo; un día se lo preguntarán los cubanos (aquellos que no se lo han preguntado ya); varios argentinos se lo han estado preguntando desde hace mucho tiempo. Ellos también, todos ellos, quisieron, siguieron, ovacionaron y perdonaron todo a sus Mesías. No porque sean fenómenos iguales: no lo son. Sino porque tienen una cosa en común: quieren redimir al mundo del mal, al hombre del pecado. Por eso no gobiernan, moralizan; no explican, catequizan; no argumentan, convierten. Como su propósito es tan alto, todos los medios son permisibles: puede ser necesario mucho mal para lograr el bien. Y cuando quienes habían dado la bienvenida al nuevo Mesías comienzan a dudar, ya es tarde: no se puede abandonar la fe, dejar a la Iglesia.