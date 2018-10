ENTREVISTAS / FERNANDO SAVATER

—Es una cuestión ética. Las leyes pueden despenalizar el aborto, cosa que me parece excelente. Yo creo que el aborto no es un crimen, no es un holocausto, no es lo que dicen los papas. Pero es un problema moral. Tampoco es verdad que sea como quitarse un grano o algo que no tiene ninguna importancia. Aunque esté aprobado y despenalizado y nadie vaya a llevar a la cárcel a alguien que practica un aborto con higiene y buenas condiciones, eso tampoco quiere decir que sea un problema ya resuelto. Yo tengo serias dificultades para zanjar esa cuestión. Me lo planteo y hay muchos problemas morales que no son simplemente legales. Hay cosas legales que siguen planteando problemas morales. Hay cosas que, aunque no te lleven a la cárcel, tu conciencia te las puede reprochar. Yo respeto y comparto las dudas éticas que tienen las personas que no lo quieren aceptar. Lo que no comparto es la persecución legal y penal de las personas que sí lo quieren practicar.