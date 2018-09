Un recuerdo feliz de tu infancia

Una evocación: “Mi padre me tiene de la mano y me lleva a caminar”. Otra: “Escuchando Radio Provincia en el Dodge de mi viejo, con él, comiendo maní con cáscara en bolsitas calientes de papel madera, que no sé por qué ya no vienen más”. Otra: “La abuela sacaba el termo con el té, el abuelo las galletitasy con la radio a transistores escuchaba los partidos”. Otra: “Jugar en la lluvia. Lluvias torrenciales y con mucho calor, corriendo descalza por la tierra”. Otra: “El verano en el barrio Jardín. El calor y las luminarias de la calle, y los cascarudos y los insectos que a los chicos nos gustan tanto. Las noches de verano eran muy lindas, y a lo lejos se escuchaba la comparsa que estaba ensayando”. Otra: “Mi abuelo me acompañaba a la escuela, porque mi mamá ya se había ido a trabajar y yo me quedaba con él. Y me preparaba un té con limón. Él está en ese olor a limón”.