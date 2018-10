Treinta y seis balazos

En cuanto a Howard Hawks, a él debo mi más amada película de cuantas sobre el Oeste se han filmado jamás –mi segunda favorita es posiblementede Robert Aldrich–. Con Hawks me refiero, naturalmente, a(la escena de Martin, Brenan y Nelson cantandosigue emocionándome casi hasta las lágrimas), a la que es inevitable añadir(«Sólo conozco a tres hombres que disparen así; uno está muerto, otro soy yo…») yY ya que he hablado de canciones, otra que me eriza la piel y me causa absoluta felicidad como espectador escomo fondo de la soberbia secuencia inicial dede Fred Zinnemann. O el tema musical de, película con la que Delmer Daves me convirtió en adicto a las suyas, confirmado enY por seguir con canciones, es imposible soslayarde Nicholas Ray. Lo que me lleva a decirles que, si fuera mujer u homosexual, el amor de mi vida sería Sterling Hayden.