Todos son perfectos. Todos menos vos

La opción de las Historias existe desde hace poco más de dos años: en abril de 2017 casi 200 millones de personas subían como mínimo una al día; en junio de 2018 ya eran 400 millones.

Instagram gusta porque es un lugar positivo y jovial, sin el lenguaje violento y tóxico tan frecuente en Facebook y en Twitter, e invita a compartir cosas bellas y a interactuar dejando comentarios a las cosas compartidas por los demás. Pero hay quien cree que esta característica es su mayor problema: toda esa belleza es falsa, de utilería, exagerada.

La Royal Society for Public Health (RSPH) es una asociación británica que se ocupa de mejorar la vida de las personas. En 2017 hizo una encuesta sobre los efectos negativos que Facebook, Snapchat, Twitter, YouTube e Instagram tenían sobre los usuarios de entre 14 y 24 años. Instagram era la red social que según los entrevistados tenía sobre ellos peores consecuencias, en particular en sus FOMO (Fear Of Missing Out, el miedo de ser excluidos de algo), en su percepción del propio cuerpo y en el sueño. Niamh McDade, investigador de la RSPH, le dijo a Hern: “A primera vista Instagram puede parecer muy amigable. Pero seguir mirando las fotos de los demás sin interactuar no hace bien a nadie. […] El hecho es que en Instagram solo se comparten cosas que tienen como fin hacernos quedar bien. En Twitter y en Facebook uno ve muchas cosas que solo sirven para que uno diga: ‘Eh, después de todo mi vida es maravillosa’”.