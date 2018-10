Fracasar. Lo que no pudo ser, a veces, se vuelve fuente de aprendizaje

No fracasa entonces quien choca contra un obstáculo sino quien estima que nunca podrá superarlo. En el fracaso radical, la adversidad se convierte en destino. Pasa a ser fatalidad y se asimila a lo irremediable.

-En nada. Solo que usted se limitó a repetir lo que yo dije. No me dijo lo que usted aprendió a pensar leyendo a Kant o analizando lo que yo le transmití. No le escuché nada acerca de lo que lae significa a usted; a dónde lo llevó, qué le propuso. ¿Me entiende? La suya fue, permítame que así se lo diga, la exposición de un ausente. Por eso tiene tres, Kovadloff. Vuelva en marzo. ¿Y sabe qué? No estudie. Hágame saber lo que piensa.

Le debo a mi padre la revelación de. Y no solo porque me regaló ese libro. Me franqueó, además, el encuentro medular con él, al enseñarme a reconocer en la derrota final del pescador algo más hondo y decisivo que su fracaso: la fortaleza invicta de su perseverancia.

El viejo pescador no se desmorona. No se reconoce condenado al infortunio. Es incansable. La insistencia en revertir su suerte no cede. En esa insistencia consiste su dignidad. No niega lo que le pasa. No subestima a ese mar que parece empeñado en no entregarle nada. Pero al viejo lo caracteriza algo más que lo que le sucede. No cree en la fatalidad. Cree en la suerte, en la mala y en la buena, en el azar. Y lo busca, lo explora, lo provoca. No le concede a su desgracia la última palabra. Y vuelve a echar sus anzuelos al mar.