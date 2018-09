Beckett retrógrado

Armados con pistolas, ingresan al grito de: “¡Esto es un asalto!”. Pero la mitad de los comensales se pone de pie y acribilla con sus propias armas a los asaltantes. Estos no habrían tenido ese final si antes de entrar hubieran leído el cartel en la puerta que decía: “Cena a beneficio. Policía Bonaerense”. El marketing es imprescindible en todos los órdenes de la vida.

Y también es cierto que la noticia no debía haberlos tomado tan por sorpresa. Incluso quienes no somos exégetas de Beckett, los que no hemos leído todos sus libros y no corremos ansiosos a la librería cada vez que aparece una nueva y pésima traducción española de sus obras, sabíamos que cuando se lo consultó acerca de esa disposición expresa de no colaboracionismo de mujeres en Esperando a Godot, Beckett respondió: “Las mujeres no tienen próstata”, aludiendo, naturalmente, al mal que sufre Vladimir, uno de los personajes, pero en realidad diciendo a su modo, que siempre fue un poco improbable: “Porque se me cantan las pelotas” –expresión que oxigenó buena parte del arte de la Antigüedad hasta nuestros días. Incluso quienes no somos exégetas de Beckett sabíamos que en repetidas ocasiones se bajaron de cartel versiones de la obra por contar en su elenco con actrices en vez de actores: en el 91 en Avignon, en 2003 en Frankfurt, en 2004 en Wilhelmshaven, en 2005 en Pontedera. Con seguridad hay más casos, pero esos bastan para sentar precedente.