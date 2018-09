Amor y desamores

—Debés saber que estoy soportando presión o persecución judicial. Podría necesitar ayuda.—No puedo hacer nada con la Justicia, son cuestiones en las que no me meto. Si hasta mi familia tiene problemas.—Bueno, pero fijate que yo pude haber estado sentado en el sillón que ocupás ahora. Y vos, con problemas en la Justicia, en el sillón donde ahora yo estoy sentado. Invertí los roles. ¿Vos pensás que yo no te hubiera dado una mano?—Entendé: no se trata de dar una mano, de lo que uno puede hacer o no. No intervengo en la cuestión judicial, no me meto. Debe ser también porque a mí me tocó este sillón.