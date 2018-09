A los cuadernos los escribe el diablo

En su reveladora declaración ante el fiscal, Juan Chediak, uno de los empresarios arrepentidos en la causa de los cuadernos, cuenta que Julio De Vido lo puso incómodo no bien arrancó la gestión. Era julio de 2003, semanas después de la asunción de Néstor Kirchner, y ni siquiera Elisa Carrió había descubierto el mecanismo de obra pública que denunció meses después.

Chediak fue uno de los referentes de la obra pública en esos años. Aquel día estaba conociendo de modo brutal un andamiaje al que después se fueron acoplando sus pares, acorralados ahora por la causa. Su sorpresa inicial, la de un empresario cohibido ante la franqueza de un funcionario al que la sociedad argentina todavía no conocía, es ahora un argumento con que se defienden todos los contratistas involucrados: no es cierto que trabajen o hayan trabajado con todos los gobiernos del mismo modo, no fueron ellos quienes pusieron las reglas y tampoco deberían ser equiparadas empresas de décadas en la Argentina con advenedizos que, como Lázaro Báez, se convirtieron en diez años en grandes constructores. "Teníamos que pagar para cobrar, no para comprar un yate nuevo", se quejaron en uno de los grupos más complicados.