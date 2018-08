Un capítulo por día, una política para ver series

Este artículo no es —no quiere ser— una diatriba contra quienes consumen los productos audiovisuales a una velocidad mayor que la original (una práctica cercana a leer una novela “en diagonal”, que es lo que hacen quienes leen superrápido ): son libres de hacerlo. Tampoco contra los seriéfilos maratonistas. Mucho menos contra las series en sí mismas. (La cineasta argentina Lucrecia Martel ha dicho que “la gente no se da cuenta de que las series son un retroceso”. Además de arrogarse la capacidad de saber de qué se da cuenta “la gente” y de qué no, Martel se equivoca, creo. Parafraseando un artículo de César Aira sobre literatura yque ya hemos citado por aquí en más de una ocasión: ver cine de calidad es una actividad muy minoritaria. Creer que alguien pueda dejar de verpara ir a ver películas de Ingmar Bergman es una ingenuidad. Si no existiera, su audiencia vacante no vería a Bergman. Vería otros programas de televisión o, simplemente, no vería nada.)