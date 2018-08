La plantación

Pero los paralelismos con el ahora no terminan aquí. Cualquier estadística actual en cualquier disciplina demuestra la brutal diferencia de trato que recibe la población negra (eufeimísticamente llamada ‘afroamericana’). Desde la educación primaria al acceso universitario, sanidad, justicia, artes, espectáculo, política. Ni siquiera el hecho de contar con un presidente de color ha cambiado significativamente un hecho que salta a la vista: ser negro en este país es un oficio de alto riesgo y, de una manera o de otra, no se sale indemne. Y cuando tienes un amigo negro que te habla de su experiencia cotidiana, te invade una sensación de vergüenza y horror difícilmente explicable. Cada persona negra asesinada por la Policía aumenta un grado más el temor atávico que uno siente sólo por el hecho de ser de color. Pasear por la noche en un barrio desconocido, pararte a mirar el teléfono para ver dónde está la parada más cercana de autobús y. Que te resulte más difícil todo: desde encontrar un taxi hasta que te reciban para abrir una cuenta corriente, o que te sigan por una tienda de ropa para cerciorarse de que no robas. Que el presidente de tu país no tenga ni un asesor de tu color. Que, aunque seas un atleta reconocido, se te ‘vilifique’ porque te niegues a cantar el himno de tu país en protesta por la situación que gente menos afortunada que tú está viviendo: todo el sistema está montado para recordarte que, aunque la Constitución que un día legitimaba la esclavitud se cambió, tú sigues siendo un ciudadano de tercera clase.