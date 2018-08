Proponen remover símbolos religiosos de edificios públicos

Nacionales - La discusión sobre la separación de la Iglesia del Estado se coló en la agenda pública cuando el Congreso debatía la legalización del aborto. Ahora que el proyecto fue rechazado en el Senado, diputados de Cambiemos que votaron a favor de la interrupción voluntaria del embarazo presentaron un proyecto de ley para remover símbolos religiosos de edificios públicos.

La iniciativa, de cinco artículos, es encabezada por la radical Karina Banfi y fue acompañada por Fernando Iglesias (Pro), Brenda Austin, Alejandro Echegaray y Facundo Suárez Lastra, de la UCR.

Sostienen que “la simbología religiosa no sólo no es representativa de la totalidad de la población, sino que a su vez no se condice con la laicidad del Estado Nacional. Argentina es un estado laico respetuoso de la diversidad cultural y religiosa como así también de la libertad de culto, del principio de igualdad y no discriminación en relación con el derecho a la libertad de conciencia”.