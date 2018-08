Cristina se compara con Lula pero se mira en el espejo de Menem

Pero eso no es todo. En boca de la propia ex presidenta, se trata de una "nueva estrategia regional para proscribir dirigentes, movimientos y fuerzas políticas", que incluye, por supuesto, a la situación de Inacio Lula Da Silva, quien cumple desde abril una condena de 12 años en Brasil por corrupción pasiva y lavado de dinero, en el marco de la mega causa conocida como Operación Lava Jato.

Los constitucionalistas consultados por 3Días no dudan en calificar de disparate esas afirmaciones. Y en destacar que la situación de Lula y Cristina no son similares. Si bien la Operación Lava Jato y las coimas de la década ganada tienen en común ser procesos bisagra en la lucha contra la corrupción -que involucran por primera vez en la historia de ambos países a políticos y empresarios y exponen una corrupción sistémica, un modus operandi histórico e estructural- aquí es la justicia argentina la que beneficia a Cristina, a contramano de lo que sucede en Brasil. Los procesos judiciales en el país son tan extensos, engorrosos y plagados de alternativas recursivas, apelaciones y nulidades, que la ex mandataria podría pasar a mejor vida sin recibir una sentencia firme en el mundo terrenal, pese a tener encima cinco procesamientos y cuatro juicios orales por delante. Prontuario que podría engordar si finalmente el juez Claudio Bonadio decide procesarla por el caso de las coimas, en la que está acusada de encabezar una asociación ilícita junto a su fallecido marido Néstor Kirchner para saquear las arcas del Estado a través de la obra pública.

"Lamentablemente, CFK podría ser candidata aunque estuviera presa, no solo en el caso de tener una prisión preventiva por procesamiento, sino aún con una condena. Mientras que la condena no quede firme, puede postularse. Pasó el año pasado con Carlos Menem, quien pese a estar condenado pudo renovar su banca de senador por otros seis años", explica el profesor de Derecho constitucional Felix Lonigro.

En efecto, el reflejo en el espejo de Cristina se parece más al de Menem que al de Lula. El ex presidente argentino fue sentenciado a siete años de prisión recién en 2013 por el tráfico ilegal de armas a Ecuador y Croacia ocurridos en 1995, pero aún no tiene sentencia firme porque su defensa presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema. En todos estos años, no han sido los fueros parlamentarios los que "salvaron" al riojano de ir a la cácel sino el sinfín de artilugios recursivos presentados por sus abogados. Recién cuando la condena esté firme, entonces sí los fueros que tiene como senador le darían inmunidad de arresto y la Justicia debería pedir su desafuero. El Senado ya no tendría más excusas para quitárselos.