Corrupción y gangsterismo

He tratado ya de resumirlo en esta columna: “Meses después de la crisis de 2001, la Embajada francesa me invitó a dar una charla en París, ante el Senado, sobre el ‘problema argentino’. Además de los legisladores, acudieron casi todos los CEOs de empresas con inversiones aquí, entre otros Jacques Chambert-Loir, entonces de Total. Por supuesto, asumí todas nuestras responsabilidades políticas, económicas y sociales, pero no me privé de señalar que respecto a la corrupción, como en el tango, para bailar hacen falta dos. (…) uno de los ejecutivos franceses (...) señaló que las empresas tenían que aceptar los hechos, ya que de otro modo no podrían expandirse hacia casi ningún país. Pero según su experiencia en Argentina, las coimas ‘de entrada’, aunque altas, acababan siendo un problema menor; contable. Lo que ocurre, agregó, es que luego se suman la aduanera, sindical, funcionarial, transportista; las dificultades, demoras, incumplimientos y costos ‘extra’ de casi cualquier negociación con el Estado, las corporaciones y empresas locales…” ( http://www.perfil.com/columnistas/corrupcion-y-economia.phtml)