CORRUPCIÓN K / El mecanismo

Flaco favor, en todo caso,–hasta mencionó, con contradicciones, una conversación telefónica con el mandatario–, pulsión que por otra parte arrastra desde hace meses y lo hacía prometer una factibilidad de irse a vivir a otro lado. Pero no fue el único en deslices: el ex jefe de Gabinete, escritor de modelos transparentes de la política, ahora confesó haber recibido fondos non sanctos en la función; Josecito López alertó sobre complicidad respecto de sus famosos bolsos y amenaza con la ruta que lleva a conspicuos socios no nombrados hasta ahora. Hablan hasta los que no han sido citados (Rattazzi), otros que en apariencia no hicieron aportes sino que pagaron comisiones por reparaciones venezolanas, y una sensación colectiva de que la matriz de la corrupción fue impuesta por el matrimonio sureño y no una exageración brutal del dúo sobre un sistema ya instalado en el país desde hace décadas.