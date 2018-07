Un monólogo cómico que no busca la risa

Gadsby explica que quiere dejar la comedia porque se basa en la tensión que crea antes de rematar los chistes. Dice que la risa le sirvió toda su vida para aliviar la tensión y ahora está cansada de la tensión. Además, dice, los chistes le sirven para encapsular su trauma, no para liberarse. Por otro lado, dice Gadsby, los monólogos no permiten contar la historia entera, el final nunca llega, queda sepultado por el remate. Pone dos ejemplos: el chiste sobre la reacción de su madre cuando le dijo que era lesbiana no cuenta la historia completa, que ahora se llevan muy bien y que su madre le pidió perdón por haber esperado de ella se le pasara; y la broma sobre el tipo que quiso pegarle por hablar con su novia creyendo que era un tío. En realidad, sí le pegó: ser lesbiana la hacía merecedora de una paliza. De manera imprevisible, Gadsby deja salir la ira. Cuenta un episodio de abuso sexual en la infancia y que dos hombres la violaron a los veinte. Y aquí es donde creo que el discurso de Hannah Gadsby es potente: dice que no quiere ser una víctima, porque la victimización solo lleva a la venganza y a la ira y ella no quiere extender la ira. Dice que la risa y la ira pueden usarse ambas para unir a la gente. Pero ella no quiere eso. Lo único que quiere, dice, es contar su historia bien, con todas las partes.