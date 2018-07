Otro sueño roto

Y una vez más, la presión internacional en juego. Para el caso, de la Iglesia Católica, cuyas idas y vueltas respecto al sandinismo (hoy, “anti”) son conocidas. Lo ocurrido con Cardenal es ejemplar: “El 4 de febrero de 1984 –en el marco de la Guerra Fría–, el papa Juan Pablo II suspendió a divinis del ejercicio del sacerdocio a los sacerdotes Ernesto Cardenal, Fernando Cardenal, Miguel D’Escoto y Edgard Parrales, debido a su adscripción a la ‘teología de la liberación’. Treinta años después, el 4-8-14, el papa Francisco ordenó levantar el castigo. El 19-1-17, entrevistado por el periodista argentino Enrique Vázquez, Ernesto Cardenal afirmó que solo D’Escoto fue reconciliado con la Iglesia; que él no lo está ni desea estarlo. Se expresó con las siguientes palabras sobre el perdón papal: ‘¡Eso es falso, solo fue así en el caso de Miguel D’Escoto! Nunca me levantaron la suspensión sacerdotal y no me interesa que me la levanten’” ( https://es.wikipedia.org/wiki/Ernesto_Cardenal ).