La noticia se hizo viral y, tal como era de esperar, surgieron comentarios para todos los gustos. Los jóvenes, como es lógico, tendieron a opinar que Macron se había pasado siete pueblos echándole un broncazo en público a un chico por el simple hecho de dirigirse a él del mismo modo desenfadado y coloquial con el que ellos hablan a sus profesores o a cualquier otro adulto. Los viejos como yo nos dijimos que qué suerte que una persona tan joven (apenas 40 años) hubiera dicho lo que tantos de nosotros no nos atrevemos a decir a los chicos, so pena de quedar como trogloditas. O como un fascista, descalificación polivalente y multiuso que hoy en día le lanzan a uno a gogó y que tiene un efecto paralizante, delicuescente, que suele dejar mudo a quien lo recibe. Pero, además de estas dos posturas tan comprensibles la una como la otra, existe una tercera, que me resulta cargante y es la de aquellos que cultivan lo que podríamos llamar ‘el pensamiento guay’.. El pensamiento guay es, por ejemplo, decir, como oí hace poco a un amigo, que a él le encanta el pulpo con pimentón, pero que se está «quitando de comerlo» por solidaridad con los cefalópodos (sic). Y en el caso que nos ocupa, el pensamiento guay es decir que Macron es un troglodita y también un fascista (recuerden, siempre queda superguay añadir este adjetivo de propiedades taumatúrgicas) por no respetar los derechos del chico que lo llamó Manu. Porque otra de las manifestaciones del pensamiento guay es argumentar y repetir como un mantra que todos somos iguales, sin reparar en que, en efecto, todos somos iguales ante la ley y tenemos derecho a las mismas oportunidades. Pero en el resto de los órdenes de la vida es evidente que no somos iguales. Hay personas estudiosas y zotes, respetables y miserables, buenas y malas, generosas y cicateras, provechosas y aprovechadas. Y hay por fin personas guays y personas que dicen lo que piensan. Aunque estas son cada vez más escasas. O tal vez sea que se ocultan, como los cefalópodos.