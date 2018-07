El grito belga

En el segundo tiempo los ingleses salieron dispuestos a cumplir con su parte: atacar, aunque no supieran exactamente cómo. Rondaban el arco belga pero no terminaban de meterla por problemas técnicos: sus muchachos no resolvían como debían porque no paraban o pateaban o centraban como habrían debido. A veces las cosas son así de simples. Dominaban, parecía que, en alguna confusión, podrían conseguirlo.