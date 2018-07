Cuerpos presentes

De quién es el cuerpo de una persona? Por detrás de una ley recientemente sancionada y de un proyecto que ahora se discute en el Senado, resuena esta pregunta, que tiene ecos políticos, filosóficos y morales.

De manera autoritaria la ley de trasplante determina que, apenas una persona muere, su cuerpo es propiedad del Estado, al tiempo que niega a sus familiares la potestad sobre el vínculo, su necesidad de atravesar el duelo en los tiempos y modos que necesiten y hasta la opinión y las creencias sobre el tratamiento y la honra a los muertos. La ley se inspira en una supuesta solidaridad que deja de ser tal en cuanto se convierte en obligatoria, y al mismo tiempo, por la forma en que fue presentada públicamente, puede ser sospechada de extorsión moral. ¿Cómo cuestionarla sin arriesgarse a ser señalado como egoísta, insolidario, y casi antihumano? Se dirá que existe la opción de manifestar en vida la voluntad contraria. Pero ésta es una nueva imposición, en cierto modo anacrónica y caprichosa. ¿Por qué someterme a un procedimiento burocrático (que además no está definido ni reglamentado) sobre una cuestión que, hasta esta imposición, no estaba en el horizonte de mis preocupaciones esenciales? Si fuese al revés, es decir si tuviera la posibilidad de elegir y optara expresamente por donar mis órganos, mi acción sería de veras solidaria y moralmente valiosa.

La legalización del aborto no significa obligación de abortar. Parece mentira que sea necesario aclararlo, pero cierta necedad obliga a hacerlo. Y la donación obligatoria de órganos no es solidaridad. El cuerpo es un territorio sagrado, intransferible. No se trata de un conjunto de órganos y miembros, sino del cimiento de la identidad, de la confirmación del ser en toda su extensión, tangible e intangible. No debe ser violado, ni en la vida ni en la muerte. Y ninguna institución, llámese Estado o como fuera, debería erigirse como su propietaria y legisladora. La moral empieza con el respeto al otro. Al otro de cuerpo presente.