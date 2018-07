Compra el décimo

Cuando más desesperada estaba porque no conseguía encontrar un buen final para la novela que deseaba presentar al Premio Planeta, vi escritos en una pared a modo de grafiti unos versos de Santa Teresa. Esos que dicen: «Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza…». El caso es que me dio ánimo, terminé la novela y luego descubrí, casualidades de la vida, que el premio se fallaba el día de Santa Teresa. Desde entonces creo en las casualidades, pero he dejado de hacerlo en el valor omnímodo de la perseverancia. Es cierto que me ayudó mucho y me sigue ayudando en mi trabajo. Pero mi oficio es tan caprichoso que no triunfan en él los más tenaces. Al contrario, hay quienes se pasan la vida perseverando y ni siquiera consiguen que los publiquen.