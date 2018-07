"FUE UNA METÁFORA, NO INSTIGO A LA VIOLENCIA"

Luis D'Elía comenzó a recular tras ser denunciado por

plantear un eventual “fusilamiento” del presidente Macri.





Nacionales - Luis D’Elía no tardó demasiado en retractarse por su polémica frase en la que planteó un "potencial" fusilamiento de Mauricio Macri. Tras ser denunciado ante la Justicia por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el líder del partido MILES explicó que su opinión fue "una metáfora" y que no instiga a la violencia, aunque no se retractó.

"A Macri habría que fusilarlo en la Plaza de Mayo delante de todo el pueblo, es un hijo de re mil putas", disparó este jueves el expiquetero durante una entrevista con el programa 1+1=3 que conduce Santiago Cuneo por el Canal 22.





Después del escándalo, el dirigente tuvo que salir a dar explicaciones. "Lo que hice fue una reflexión histórica y plantee una metáfora en tiempo potencial: ¿qué harían Eva Perón, el General San Martín y el General Belgrano con personajes como Mauricio Macri? Evita aconsejaba a Perón fusilar al General Menéndez quien da el (intento de) golpe en 1951; Belgrano y San Martín permanentemente fusilaron a quienes traficaban información con el Imperio Español, en decisiones muy firmes", afirmó.





Minuto a Minuto de la señal de cable C5N, D'Elía continuó: "Yo me preguntaba: con alguien como Mauricio Macri que nos endeudó en 203.000 millones de dólares, que la mayoría de ese endeudamiento fue a parar a paraísos fiscales y a sociedades offshore que tienen miembros del Gabinete y el propio presidente. ¿Qué harían Evita, San Martín y Belgrano con un personaje así? Probablemente, y usé el potencial 'habría'. El Grupo Clarín es especialista en usar potenciales: habría, tendría, pasaría. Bueno, yo utilicé el potencial: 'habría' que fusilarlo en Plaza de Mayo siguiendo el razonamiento histórico de tres referencias tan importantes de la historia argentina". Entrevistado en el programade la señal de cable, D'Elía continuó: "Yo me preguntaba: con alguien como Mauricio Macri que nos endeudó en 203.000 millones de dólares, que la mayoría de ese endeudamiento fue a parar a paraísos fiscales y a sociedades offshore que tienen miembros del Gabinete y el propio presidente. ¿Qué harían Evita, San Martín y Belgrano con un personaje así? Probablemente, y usé el potencial 'habría'. El Grupo Clarín es especialista en usar potenciales: habría, tendría, pasaría. Bueno, yo utilicé el potencial: 'habría' que fusilarlo en Plaza de Mayo siguiendo el razonamiento histórico de tres referencias tan importantes de la historia argentina".





"Usted está instigando a la violencia", le retrucó el periodista Julián Guarino. El dirigente respondió: "No, en absoluto. Yo no instigo a la violencia, formulo una hipótesis histórica, en forma metafórica, usando el potencial. No entiendo por qué esto tiene que estar en sede judicial ni mucho menos".