¡Viva la Argentina, abajo los argentinos!

Aunque, sospecho, el tiempo de Pekerman ya pasó, ‘ya fue’ tanto para los jóvenes, de quienes se alejó en tiempo y edad, como para los adultos: en Colombia obtuvo un aceptable resultado porque los cracks ‘cafeteros’ hoy por hoy son lo mejor de nuestro campeonato. Tienen más clase, actualmente, que los argentinos;No obstante, Pekerman no aprovechó todo ese capital en Rusia. Erró en algunas convocatorias, cambió tarde y mal en los partidos y no extrajo todo el jugo que podía exprimir de ese elenco. Los colombianos no lo aman unánimemente (como los peruanos idolatran a Gareca) y no les falta razón: de modo especial la prensa ‘parce’ crítica a su representante Pascual Lezcano y elde trabajo. Ojo: Gareca tampoco es Gardel; su mención no es una propuesta.