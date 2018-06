La crisis de la Argentina líquida

La posmodernidad fue derribando las certezas sobre esas ideas. Los gestos adustos y la violencia con la que se defendía cada posición fueron dejando paso a las dudas y a la ironía.

El aborto fue la última idea fuerte que la Argentina heredaba de la modernidad y que la posmodernidad arrolló. Como la religión, las ideologías duras o el concepto de Estado-nación, la interrupción del embarazo generaba en el pasado posiciones irreconciliables.

En la Argentina, el debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo había logrado sobrevivir al derrumbe de la modernidad. Lo mismo pasa aún en otros cinco países: el Vaticano, Malta, Nicaragua, República Dominicana y El Salvador. ¿Qué cambió para que aquí dejara de ser un tema tabú y todos los medios se cubrieran de notas al respecto? Cambió el afuera, el tiempo social.

Unos entienden que quienes están a favor de legalizar el aborto son asesinos de niños. Los otros, que los asesinos son quienes condenan a muerte a mujeres que deben recurrir a abortos clandestinos e inseguros. Unos no pueden entender que una madre mate a un hijo que lleva adentro. Los otros, que alguien pueda creer seriamente que un embrión de 0,5 centímetros es un ser humano. De todas, es la grieta más entendible. Porque no se trata de un debate en el que está en juego un subsidio, sino la vida y la muerte. El otro ya no es un “vendepatria” o un “corrupto”, es un asesino.

Su concepto es que quienes fueron eficientes empresarios y economistas están preparados para manejar las cajas de un Estado. Parten de la lógica de que ya no se requieren ideologías que hagan de examen de ingreso. La falta de ideas fuertes permite cambios constantes, porque ninguna idea es lo suficientemente profunda para que no se pueda reformular si fracasó o si una nueva encuesta lo recomienda.

Macri dice que para no interesarle la política, mal no le fue. Debe ser muy difícil no creerse que es gracias a su capacidad, sus estrategias electorales y sus ideas económicas que llegó donde llegó. En lugar de pensar que llegó por eso, pero especialmente por ser el mejor exponente de una mayoría que necesitaba reflejarse en alguien como él. Cambiemos es la desdramatización del cambio. Su realidad es un modelo beta, en el que el cambio es constante yse prueba online. Si funciona sigue, si no, se reemplaza.