Dudas sobre la reelección: cinco requisitos para volver a alinear planetas

Según Rodrigo Álvarez, la lógica del Gobierno es hacer el ajuste este año para que la economía llegue a 2019 con un poco más de oxígeno. Claramente no va a llegar traccionando fuerte como en 2017. Sólo con algo más de aire. A su favor, hay que destacar que la situación, desde el punto de vista social, no es la de 2001. El desempleo está a un dígito, la pobreza es alta pero existen muchos paliativos y programas sociales que no van a tener recorte. Creo que objetivamente no hay un escenario de crisis social ni de caos pero la dinámica de corto plazo está en un escenario más tenso, concluye.