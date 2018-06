APRUEBAN DESPENALIZAR EL ABORTO

Los pañuelos verdes se encendieron. De bancas de aquí y allá brotó la euforia, el alivio. Cuando el tablero marcó la mayoría a favor, las impulsoras de la interrupción voluntaria del embarazo se fundieron en abrazos sin distinción política ni territorial. Fue el final de una jornada histórica y electrizante, donde la Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado la despenalización del aborto por 129 votos a favor, 125 en contra y una abstención.

El proyecto fue avalado al cabo de una sesión de casi 23 horas, marcada por el clima de las calles y por un cambio permanente en la tendencia. Es que las proyecciones variaron minuto a minuto, según la evolución de los indefinidos. El “sí” ganó por una diferencia de cuatro votos, que dejó a Emilio Monzó sin el peso de tener que desempatar.

Desde la otra vereda, pero también en el oficialismo, la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Gabriela Burgos (UCR) aseguró que el proyecto en discusión “no promueve ninguna política; la única que se promueve es la de la muerte, no hay otra”. “Hablan de miles y miles de vidas que se van a salvar. Y las miles y miles que no van a poder iniciar siquiera, ¿qué va a pasar con ellas? ¿O tenemos que pensar que ese ser que está naciendo no es persona?”, se preguntó, y expresó: “He defendido los derechos de las mujeres, me siento identificada con esta lucha, pero no me considero más mujer por tener el derecho de quitarle la vida a alguien”.