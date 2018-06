ACUERDO CON EL FMI POR US$ 50 MIL MILLONES

La Argentina accedió a un crédito stand by para reducir

Economía - En una fuerte señal de respaldo de la comunidad internacional al gobierno de Mauricio Macri, el Gobierno cerró un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por una línea de crédito stand by por US$ 50.000 millones, que aportará un paraguas financiero y fondos frescos para la Argentina, y, en la visión oficial, ayudará a fortalecer la economía y a recuperar la confianza de los mercados.

"Felicito a las autoridades argentinas por haber llegado a este acuerdo. Como lo hemos destacado anteriormente, se trata de un plan concebido e instrumentado por el gobierno argentino y que pretende fortalecer la economía en beneficio de todos los argentinos. Me complace saber que podemos contribuir a ese esfuerzo brindando respaldo financiero, que apuntalará la confianza del mercado, dándoles a las autoridades tiempo para abordar un abanico de vulnerabilidades de larga data", señaló Christine Lagarde, directora del FMI.

Por su parte, el Gobierno aseguró en un documento distribuido a la prensa: "Para asegurar una más rápida convergencia al equilibrio fiscal, las nuevas metas de resultado fiscal primario son:-2,7% del PBI en 2018 (vs. -3,2% con las metas previas), -1,3% en 2019 (vs. -2,2% antes), equilibrio primario en 2020 (vs. -1,2% antes) y superávit de 0,5% en 2021 (vs. 0% antes). En el acumulado 2018-2021, esto significa una reducción acumulada del déficit de 3,1% del PBI, alrededor de USD 19.300 millones".