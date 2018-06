Aborto / Avanza proyecto consensuado en comisiones

El plenario volverá a reunirse el martes para la firma del dictamen que se discutirá el miércoles en sesión.





Nacionales - Camino a una sesión histórica, los diputados de las comisiones de Legislación General, Legislación Penal, Familia y Mujer, y Salud, continuaron este jueves con el debate sobre la despenalización y legalización del aborto. El plenario volverá a reunirse el martes de la semana próxima, para la firma del dictamen, y un día después se discutirá el tema dentro del recinto, donde se prevé una votación muy peleada.

Al comienzo de la reunión, que no tuvo quórum, las diputadas Victoria Donda (Libres del Sur) y Mónica Macha (FpV-PJ) leyeron el borrador consensuado, que ayer adelantó parlamentario.com. Donda destacó que “después de mucho trabajo estos dos meses, logramos un pre-dictamen que contempla un consenso y al resto de los proyectos” y que apunta “hacia el camino que el país tiene que ir para ponerse a tono con todas las sociedades modernas del mundo”.





Luego tomó la palabra el macrista Javier Pretto, en contra de la iniciativa, quien celebró que “se haya puesto el tema sobre la mesa” pero dijo que “es muy difícil poder resolverlo en una ley”. El cordobés señaló que por las audiencias públicas pasaron “científicos a favor y en contra, médicos a favor y en contra”, y consideró que “no alcanzó el debate la maduración suficiente como para poder estar tranquilo en una decisión tan importante donde está en juego la vida”.





Desde el Frente para la Victoria-PJ, Silvina Frana manifestó una “consideración especial” a su bloque, donde ella está dentro de “una minoría muy pequeña” que se expresa en rechazo a la ley, pero que sin embargo “nadie denostó mi pensamiento”.





La santafesina recordó que en su discurso ante la Asamblea Legislativa, la expresidenta Cristina Kirchner anunció en 2009 la Asignación Universal por Embarazo y que, una vez implementada, “al cabo de dos años la mortalidad materna se redujo a los valores más bajos de la historia”.





“Entonces, cuando hay medidas propositivas que acompañen a la mujer y que generan cuestiones concretas, los índices de mortalidad materna se reducen, no hace falta el aborto, ni liberar al aborto, debería ser una práctica de excepción”, agregó.





A favor de la iniciativa, la macrista Silvia Lospennato dio un fuerte discurso hacia los legisladores que “manifestaron razones de moral para oponerse a la legalización del aborto”. “Les pregunto, ¿ustedes me pueden decir con verdad que obligarían a sus hijas a seguir con un aborto si fuera producto de una violación?”, disparó e insistió: “¿Obligarían a sus esposas, hijas y nietas a la maternidad forzada?”.





Acto seguido, la secretaria parlamentaria de Cambiemos les dijo que “si no pueden contestar que sí, les digo no se llamen nunca más liberales, no tengan una moral liberal porque la moral liberal dice que no se puede imponer como ley universal lo que uno no se puede imponer a uno mismo”.





Sorpresivamente, al cruce de Lospennato salió la también diputada del Pro Carmen Polledo, presidenta de la Comisión de Salud y férrea opositora a la legalización. “En general jamás intento dar clases de lo que el resto tiene que hacer. Y la verdad que no me gusta hablar desde la moral, en todo caso hablemos desde la ética, pero no de la moral personal de cada uno, porque me parece que eso es una ofensa”. Y confesó que “una palabra que me dolió mucho fue la de ‘antiderechos’”. La legisladora aseguró entonces que una vez que pase la votación, “sí vamos a presentar proyectos que impulsen todo lo que sentimos y queremos para nuestro país y las mujeres”, pero que este proyecto “es de alguien poderoso contra alguien débil”.





“Imagínese si le molestó que le digamos ‘antiderecho’, a nosotras que nos dicen asesinas; que históricamente por decirnos locas nos mandaron a cualquier hoguera”, salió a responder Araceli Ferreyra (Movimiento Evita).





También a favor de la norma, Graciela Ocaña (Pro) señaló que “no se está discutiendo una cuestión de ética o moral, sino una cuestión de salud pública”. “No podemos soslayar que la Argentina tiene un alto nivel de mortalidad materna. Lo que se discute es si muchas mujeres que tienen dinero van a vivir porque pueden hacerse un aborto en condiciones con lo que necesitan, o van a morir porque no tienen esa posibilidad”, subrayó la exministra de Salud durante la primera presidencia de Cristina Kirchner.





Por la Coalición Cívica, Marcela Campagnoli enfatizó: “Tenemos la obligación como legisladores de no hacerles creer a las mujeres que esta ley viene a terminar con todos sus problemas. Este proyecto no soluciona la desigualdad social y el acceso igualitario a la salud”.





Hacia el cierre, visiblemente emocionada, la titular de la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, Alejandra Martínez, consideró que “lo más terrible que nos podría pasar como sociedad y como Congreso de la Nación es que quedemos en la nada”.





La jujeña dijo entonces que iba a hablar “en nombre de las mujeres de mi provincia” y expresó: “trabajo fundamentalmente en los asentamientos en donde las mujeres no tienen opciones, por eso creo que no puedo atarme a mis creencias. Soy católica, me ha criado mi abuela rezando el rosario. Pero este tiempo que ha transcurrido y el trabajo cotidiano me hace ver que no puede haber una cuestión de hipocresía, de irresponsabilidad, donde no escuche a las miles de mujeres con las que hablo”.





Finalmente, el macrista Daniel Lipovetzky, destacó “el valor de lo que hemos construido entre todos en estos dos meses” y el “camino de respeto, tolerancia, búsqueda de puntos en común”, y abogó por mantenerlo. El presidente de Legislación General, conductor de los debates en comisión, sostuvo: “somos representantes del pueblo para votar leyes, y las leyes son cambios, no nos votaron para no cambiar. El cambio implica nuevas leyes, nuevos desafíos”. Y pidió “a todos” que de aquí hasta la sesión “reflexionemos sobre si estamos conformes con la situación actual de la salud pública para las mujeres argentinas”.