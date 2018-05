Un presente que abre grietas en el oficialismo

"Estamos muy bien. Fue una semana con señales muy positivas". Con esta aseveración comenzó el viernes por la tarde el diálogo de Peña con este cronista. El combo de la disputa por las tarifas , que el Gobierno está a punto de perder en el Congreso, y la inflación indómita, que le ha provocado una caída de entre 6 y 9 puntos en imagen, sumado a la disparada del dólar , que le costó al Banco Central la pérdida de reservas por US$4300 millones en solo una semana, son para Peña problemas esperables y coyunturales. Para los otros, son luces de alerta de que algo no está bien y, peor aún, de que algo no se quiere aceptar. El jefe de Gabinete replica que hay señales estructurales alentadoras, como el récord de ofertas para participar en los programas de obras públicas de participación público-privada (PPP) y el aumento del 5,1% de la actividad económica en febrero, aunque admite que en los próximos registros se producirá una desaceleración por los efectos de la sequía . Con extraordinaria convicción afirma que no hay desconfianza externa sobre el rumbo del país y augura que la inflación empezará a ceder el mes próximo. Lo mejor no solo está por venir, sino que no tiene dudas de que va a llegar. Sus aciertos político-electorales siguen abriéndole crédito ante los agnósticos, aun en materias en las que no exhibe los mismos pergaminos.