¿Te va, Papu?

Papu, imaginate, vos saliendo al balcón como el General –te gusta esa, ¿eh?– un domingo de primavera, saludando a uno y otro lado de la plaza, acallando a la multitud que grita “y pegue/ papu/ pegue”. De pronto se hace un silencio expectante y entonces, con los huevos llenos de bancar y justificar tanto verso repetido durante 2 mil años, gritás: “¡Acabemos de una vez! Desde hoy deja de ser pecado desearse y tener sexo consentido por las partes, en todas sus formas y variedades, siempre con forro y entre mayores de 18 años. ¡Al que toque a un menor lo crucifico yo con mis propias manos!”

Desarmás el mundo, Papu. Les partís la cabeza de un mazazo a los fieles para que puedan ver, con pasión de entomólogos, que insectos, infectos mensajes y mandatos, les dejaron su baba de sumisión y miedos. Ya sabemos que todo fue siempre por guita y poder. Controlar la vida ajena, decirles a los demás qué está bien y qué no, qué pueden y qué no, condenar a ese infierno que ya no existe en nombre de un supuesto dios bueno que castiga con crueldad a quienes no obedecen, permite acumular guita y depositar culpas afuera en beneficios de ellos, los “pobres boludos bienaventurados” que disfrutarán del reino de los cielos mientras los que mandan y deciden “cargan con la cruz” y los bolsos, y se quedan con todo acá en la Tierra.