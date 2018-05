¿Soy una mala feminista?

Yo también debo de ser una mala feminista, porque estoy de acuerdo en todo lo que ella dice. Es más, me niego a ser una feminista buena si eso significa ser ventajista o injusta o Torquemada. Dicho esto, existe una razón más para precaverse. En los Estados Unidos ha comenzado a producirse un curioso efecto colateral del Me Too. En no pocas empresas altos directivos prefieren tratar y negociar con colegas de su mismo sexo, no sea que una acusación de conducta impropia (recuérdese que para acusar ahora ya no se necesitan pruebas) suponga una suspensión o un despido. Dirán ustedes que esto es una exageración y que aquí en España no puede pasar. Pero las sobreactuaciones –y yo creo que en este asunto se ha sobreactuando bastante– acaban produciendo exageraciones e injusticias también por la otra parte. Me Too ha puesto fin a muchos años de ominoso silencio. Ojalá no muera ahora de éxito.