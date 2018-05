La derrota del gradualismo

La idea de un Gobierno sin costos finalmente sucumbió ante la realidad. Fueron dos años y medio de predica suficiente los que cayeron en el microcine del Palacio de Hacienda, el viernes que Macri se despertó a lo inevitable: hay que ajustar en serio.

El simulacro del ajuste que destinaba a obra pública y gasto social lo que ahorraba de tarifas, mientras sumaba deuda, llegó a su fin.

¿Cómo resultó el experimento? Apenas cuatro meses después la tasa terminó en un imposible 40%, las expectativas de inflación superando el 22% y las proyecciones de crecimiento cayendo al 2% y para abajo. Un fracaso en toda la línea que tiene en el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, a su principal responsable. Pero a no entusiasmarse. Lo más probable es que no pague ningún costo y la culpa sea -como siempre- de los otros. Que no lo entienden o implementan mal.

Es una parte importante de este fracaso. El diseño de un consejo de sabios inaccesibles, que no ponen la cara ni pagan costos, pero concentran las decisiones. No se someten a debate público, no firman, no implementan. Pero definen. Juegan al rugby desde el banco y con el cuerpo de otros.