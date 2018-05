El machismo sutil de Macri y la política

Los chistes sexistas de las reuniones políticas son moneda corriente en la trastienda del poder. Hace apenas unos meses me tocó participar de una cena, junto con colegas varones, en la que estaba de invitado un dirigente político destacado que suele apoyar el #NiUnaMenos. Hacia los postres, en medio de una charla en, alguien le preguntó si había sido real su romance con una colega de la política. El hombre, casado, negó la versión con una frase brutal: "Para comer osobuco, me quedo en casa", dictaminó. Luego, ahondó en su filosofía de la infidelidad: "Hacia abajo en edad y hacia arriba en belleza". Violentada con el comentario, miré alrededor buscando alguna mirada aliada. No la encontré. En cambio, había sonrisas y guiños cómplices, hasta que apareció el explicador de turno con un argumento que parecían conocer todos: "Está hablando de la regla básica de la infidelidad masculina", me tradujo, por si no había comprendido bien.