Bien es verdad que mi experiencia es bastante peculiar, porque yo empecé a escribir guiones porque me parecía el único camino viable a la dirección y el único que se me ocurrió en mi adolescencia: de pura chiripa lo fue. Nunca conocí a un guionista o a un escritor más que por lo que de ellos se decía en las propias películas. Y lo único que puedo decir es que, para escribir un guion, hay que tener algo que decir y disciplina y trabajo para decirlo. Si es bueno o malo, si sirve o no sirve, eso es harina de otro costal. Mientras todos desgranamos nuestras peripecias personales con los guiones, observo una cierta agitación en la primera fila del público. Me inclino para ver qué es lo que pasa y veo una cucaracha paseándose ante el público como Pedro por su casa, salida de un desagüe que se halla en el suelo, justo delante del espacio que separa a la audiencia de la tarima de los oradores. El tamaño del coleóptero es considerable y hace imposible que la ignoremos. Alguien hace un comentario jocoso y la sala ríe nerviosa. A una velocidad increíble, la cucaracha trepa por la tarima donde estamos y uno de los oradores se levanta y la aplasta con el zapato. Suena un crujido de esos que resuenan en toda la sala. El cadáver de la cucaracha es apartado piadosamente a un lado, aunque todos sabemos que está ahí.