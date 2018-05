La crisis moral y cultural de la Iglesia chilena

El viernes 18 de mayo Chile se quedó sin obispos católicos. En bloque, la conferencia episcopal chilena presentó su renuncia ante el papa Francisco. Se trata del último capítulo de una historia larga, cuyo comienzo puede fecharse en abril de 2010, cuando James Hamilton, José Andrés Murillo y Juan Carlos Cruz interpusieron una denuncia por abusos sexuales contra el sacerdote Fernando Karadima.

La visita de Mario Bergoglio a Chile a comienzos de este año fue un desastre. Muy poca gente asistió a las actividades planeadas, se vio una pálida devoción y, como si no bastara, para coronar el desaguisado el papa se dejó acompañar a lo largo de su gira por Juan Barros, el encubridor de Karadima a quien los osorninos (tratados con anterioridad por el pontífice de “tontos” y “zurdos”) venían denunciando y execrando desde el día mismo de su nombramiento. Según el papa, no había ni una sola prueba que inculpara a Barros. Más tarde quedó claro que las había, y muchas, solo que algunos altos prelados se habían encargado de ocultarlas, cuando no de destruirlas.

Todavía no se sabe qué hará Francisco con esta lista de obispos a los que obligó a renunciar, porque ya está bastante claro que la idea de la renuncia provino del círculo papal. La gran mayoría da por descontado que los discípulos de Karadima perderán sus puestos (ninguno de ellos ofició la misa dominical en sus diócesis al regresar del Vaticano), aunque continúa la incógnita en torno a qué hará con los cardenales Ezzati y Francisco Javier Errázuriz.Este último ha sido sorprendido en varias mentiras respecto de los casos de abusos en cuestión. Es de imaginar que a él más que al resto de los obispos chilenos es a quien Bergoglio responsabiliza de no haber recibido información fidedigna.

Mientras tanto, los curas de esa otra iglesia progresista están rompiendo el silencio. Ya no esconden las diferencias políticas y el resentimiento que desde hace décadas sienten respecto de sus autoridades. No los acusan de derechistas, porque no es así que hablan en el interior de la Iglesia, pero sí de elitistas, de darles la espalda a los dramas de su pueblo. “A esos obispos uno no les cree; es una pena, pero qué se le va a hacer”, dijo el cura Percival Cowley. Y agregó: “Si se van todos, quizás habrá que salir por las calles con un megáfono a buscar gente que esté dispuesta, como se hizo con san Ambrosio, a quien llamaron un día, lo ordenaron sacerdote y obispo de un suácate y terminó como patrono de san Agustín”.