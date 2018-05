La civilización es el infarto

Hemos inventado la vejez. Tantas veces me pregunté por qué la naturaleza –que suponemos sabia– nos había condenado a este proceso en que todo se arruina: por mucho que intentemos disfrazarlo con adornos tribales, envejecer es ir perdiendo fuerzas, facultades. Hasta que entendí que no era su culpa: que la naturaleza previó que viviéramos mientras éramos sanos y fuertes y capaces de reproducirnos para bien de la especie y que, por eso, las personas originales se morían a los 30 o 40 años. Esta prórroga es nuestro mayor invento, nuestra gran conquista, pero no la hemos completado: inventamos la vejez, no cómo detener el deterioro.