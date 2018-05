El presidente Macri defendió al veto a la ley “antitarifas” y

dijo que la oposición actuó “irresponsablemente”

Nacionales - El presidente Mauricio Macri hizo una fuerte defensa a la decisión de vetar la ley impulsada por la oposición para retrotraer las tarifas de los servicios públicos (gas, luz, y agua) a noviembre de 2017 y casi a modo de reto disparó: "No entendieron que el Congreso no es el que tiene que fijar tarifas".

"La oposición tienen que explicar por qué votaron esto cuando me decían que los prometiera que la iba a vetar porque el proyecto era un mamarracho", afirmó Macri en conferencia de prensa. "El veto era anunciado, los que votaron la ley no dijeron de dónde salían los recursos", disparó.

“Como dijo Elisa Carrió, esta ley había nacido sin ninguna idea de continuar. No está financiada, los que la votaron no han dicho de donde salen los recursos. Más de 110 mil millones de pesos, significaría que deberíamos suspender las ayudas a discapacitados, las jubilaciones, obras, que vienen a traer agua potable, cloacas, rutas, mejoras de aeropuerto, energía, obras hídricas para evitar inundaciones como tuvimos en Salta", afirmó Macri.

"No se puede hacer algo así, tan irresponsablemente, no se le puede mentir a la gente", dijo el Presidente y agregó: "Soy el primero que si se pudiese no aumentar las tarifas, no las aumentaría. ¿A qué presidente le gusta dar una mala noticia? No hay futuro sin energía, tenemos que tener energía para poder desarrollarnos".