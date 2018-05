DUJOVNE Y LAGARDE / Coincidencia de intereses

: se angustió con la corrida del dólar y las fantasmales derivaciones, un terremoto no previsto en sus cálculos; por lo tanto, prefiere enredarse ahora con el FMI y aguardar presuntos resultados positivos el año próximo. Tanto lo objetaban por llegar tarde a las medidas que en esta ocasión optó por anticiparse.. Esa urgencia no lo favorece en la negociación. Quizás no haya tanto dinero como requiere (de 30 mil a 20 mil millones), aunque siempre hay complicidades para engordar la cobertura, y lo más probable es que el tipo de acuerdo no sea diferente a los tradicionales stand by.