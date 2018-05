Dólar y volatilidad política: un cóctel indigerible

Mientras buena parte de los argentinos miraban las pizarras de las casas de cambio y veían cómo el dólar trepaba hasta 23 pesos, el jueves pasado, un alto funcionario de la Casa Rosada no podía disimular cierta ambigüedad. Por un lado, aseguraba que la situación cambiaria era preocupante aunque, a la vez, controlable.

El economista y titular del Banco Nación durante la primera parte de la administración macrista, Carlos Melconian, bautizó como Plan Perdurar la estrategia del Gobierno para retener el poder el año próximo. Lo caracteriza como un triángulo equilátero con un vértice político, uno financiero y otro económico, que básicamente requiere un peronismo dividido y desdibujado, que el país consiga unos 30 mil millones de dólares anuales para financiarse y el cumplimiento de modestas metas de crecimiento económico y descenso de la inflación, sin esperar reformas más profundas. Aunque no hay funcionarios macristas que admitan públicamente la existencia de este plan, no faltan referentes entre los aliados de Macri en Cambiemos que comparten el esquema de análisis de Melconian. De hecho, ayer, Elisa Carrió se preocupó por afirmar que el único temor de los inversores es el retorno del kirchnerismo al poder.

La explicación de la diputada Carrió no es tirada de los pelos, pero resulta incompleta. Los inversores también esperan una previsibilidad económica que no solo será garantizada por el freno a una fuerza política antimercado, sino también por políticas que apunten a bajar los costos de las empresas más rápidamente. En especial, cuando un informe del Banco Mundial da cuenta de que la Argentina es el país con la mayor presión impositiva sobre las empresas detrás de Comoras, archipiélago africano que se independizó de Francia en 1975 y, desde entonces, sufrió una veintena de golpes de Estado y tiene a más de la mitad de su población bajo la línea de pobreza.

El Gobierno deberá hacerse cargo de sus dificultades de coordinación. Para no pocos analistas económicos, fue un error exhibir, el 28 de diciembre, al presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, casi como un subordinado al jefe de Gabinete, Marcos Peña, cuando se anunció la "calibración" de las metas inflacionarias y, en contra del criterio del titular de la entidad monetaria, se sugirió que las tasas de interés debían empezar a bajar. Cuatro meses después, aquella "calibración" dio lugar a una "recalibración" por mandato de la realidad. Con niveles de tasas que pasaron del 27 al 40%, las autoridades esperan domar al mercado cambiario y aguardan con tensa calma el proceso de renovación de Letras del Banco Central (Lebac) por más de 600.000 millones de pesos, equivalentes a alrededor del 60% de la base monetaria. Aspiran a que la codicia venza al miedo de los inversores. Pero será una estrategia de patas cortas si no se aprovecha el momento para atacar los problemas de fondo, que no son otros que el déficit del sector público y un endeudamiento externo orientado a mantener un Estado gigantesco e ineficiente antes que a financiar su necesaria reestructuración.

Otra cuestión que deberá abordar el Presidente radica en los intríngulis que depara la relación entre el oficialismo y la oposición, y entre el Gobierno y sus socios de Cambiemos. Dirigentes respetados en el macrismo, como el radical Jesús Rodríguez, han señalado la necesidad de abandonar la idea de que el diálogo político es sinónimo de debilidad o de transacciones espurias. Pero también es cierto que algunas negociaciones a las cuales el oficialismo se vio forzado para la sanción de determinadas leyes reportaron muy malas cosechas. Es el caso del impuesto a la renta financiera, aprobado pese a la resistencia original de Macri como una concesión a Sergio Massa, a dirigentes peronistas y hasta a algunos de la coalición oficialista. Muchas voces alertaron con acierto que esa medida, lejos de tener un efecto redistributivo, alejaría a ahorristas y encarecería el crédito. Su aplicación para los inversores no residentes a partir del 1° de mayo -justo cuando la Reserva Federal de los Estados Unidos aumentaba las tasas- no hizo más que acelerar la crisis cambiaria. No es lógico que un Estado que requiere y mendiga fondos para financiar sus gastos les ponga impuestos especiales a quienes le prestan plata, y menos aún en un contexto internacional desfavorable. No es lógico tampoco que vivamos desentendiéndonos de las causas profundas de nuestros problemas y escandalizándonos con sus consecuencias.