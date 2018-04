Piden desafuero y detención de diputada de Cambiemos

Es Aída Ayala, exintendente de Resistencia y actual

legisladora nacional por el Chaco, acusada

Chaco - La Justicia pidió el desafuero y detención de la diputada nacional de Cambiemos, Aída Ayala. La medida la tomó el fiscal federal de Resistencia Patricio Sabadini, en el marco de la ampliación del requerimiento de instrucción que elevó a la jueza Zunilda Niremperger.

El dictamen de Sabadini acusa a la legisladora nacional de Cambiemos por los delitos de lavado de dinero, negociaciones incompatibles con la función pública y enriquecimiento ilícito, entre otros, informó el sitio Parlamentario. En la causa actualmente están detenidos el sindicalista Jacinto Sampayo; su hijo, Facundo, y los empresarios Carlos Huidobro y Alejandro Fischer.

"Estoy a disposición de la justicia". "Ante el pedido de la Fiscalía federal que deberá ser analizado por la jueza y en caso de que se me investigue, estoy a disposición de la justicia como lo he hecho siempre", escribió la legisladora en un comunicado al que accedió. "No es la primera vez que me sucede, a lo largo de mi vida política atravesé situaciones similares y cómo funcionaria pública siempre me he sometido a los controles y a los requerimientos judiciales", comentó.